Kılıçdaroğlu, tiyatro sanatçıları ve birlik temsilcileriyle bir araya geldi
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Kılıçdaroğlu, tiyatro sanatçıları ve birlik temsilcileriyle bir araya geldi

03.03.2021 21:31 | Son Güncelleme: 03.03.2021 21:40

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tiyatro sanatçıları ve birlik temsilcileriyle görüştü.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tiyatro sanatçıları ve birlik temsilcileriyle görüştü.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıda tiyatro sanatçıları ve birlik temsilcileriyle bir araya gelerek,

yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yaşanan sorunları dinledi.

Kılıçdaroğlu, tiyatro sanatçıları ve birlik temsilcileriyle bir araya geldi
Kılıçdaroğlu, tiyatro sanatçıları ve birlik temsilcileriyle bir araya geldi
Kılıçdaroğlu, tiyatro sanatçıları ve birlik temsilcileriyle bir araya geldi
Kılıçdaroğlu, tiyatro sanatçıları ve birlik temsilcileriyle bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız

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