Kılıçdaroğlu, tiyatro sanatçıları ve birlik temsilcileriyle bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tiyatro sanatçıları ve birlik temsilcileriyle görüştü.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıda tiyatro sanatçıları ve birlik temsilcileriyle bir araya gelerek,

yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yaşanan sorunları dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız