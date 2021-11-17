Kılıçdaroğlu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile görüştü - YENİDEN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ve beraberindeki heyet ile görüştü.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve beraberindeki heyeti parti genel merkezinde kabul etti. Kılıçdaroğlu'na görüşmede, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek eşlik etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası açıklama yapılmadı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Vuslat AY-Oğuzhan DEMİR/ANKARA, (DHA)-