TİP Genel Başkanı Baş'tan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaret - Haberler
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TİP Genel Başkanı Baş'tan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaret

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş - Haberler | Politika

TİP Genel Başkanı Baş'tan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaret Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ı ağırladı.

TİP Genel Başkanı Baş'tan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaret

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ı ağırladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezi'nde konuk etti. Görüşmede CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de hazır bulundu. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

TİP Genel Başkanı Baş'tan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaret

TİP Genel Başkanı Baş'tan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaret

TİP Genel Başkanı Baş'tan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaret

TİP Genel Başkanı Baş'tan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaret

TİP Genel Başkanı Baş'tan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaret

TİP Genel Başkanı Baş'tan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaret

TİP Genel Başkanı Baş'tan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaret

TİP Genel Başkanı Baş'tan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaret

TİP Genel Başkanı Baş'tan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaret

TİP Genel Başkanı Baş'tan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaret

TİP Genel Başkanı Baş'tan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaret

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İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş - Son Dakika Haberleri

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