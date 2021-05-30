Kılıçdaroğlu, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i kutladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "EuroLeague şampiyonu olan, bizlere büyük bir gurur yaşatan Anadolu Efes SK camiasını yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen