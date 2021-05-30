Kılıçdaroğlu, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i kutladı

Kılıçdaroğlu, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i kutladı
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "EuroLeague şampiyonu olan, bizlere büyük bir gurur yaşatan Anadolu Efes SK camiasını yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Turgut Özal'ın ailesini ziyaret etti
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Turgut Özal'ın ailesini ziyaret etti
Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret eden Kılıçdaroğlu, bir ziyaret de Ahmet Özal'a yapacak
Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret eden Kılıçdaroğlu, bir ziyaret de Ahmet Özal'a yapacak

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Hasan Polatkan Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Demet Evgar Oğuzhan Koç Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ünal Aysal Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kılıçdaroğlu, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 00:20:56. #1.16#

title