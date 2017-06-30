Kılıçdaroğlu: Terörü Değil, Huzuru ve Adaleti İstiyoruz (5)

BARO BAŞKANLARI DESTEK VERDİ



Adana, Sakarya, Bursa, Artvin, Tekirdağ baro başkanları ve Manisa, İstanbul ile Aydın'dan da baro yöneticileri cübbeleriyle yürüyüşe destek verdi. Yürüyüşe katılanlar arasında bulunan sanatçı Selda Bağcan,"Hak için, adalet için yürüyüşe katıldık. İnsanlar işten atıldı. Hak arama yolları kapatıldı. İnsanlar haklarını arayamıyor, soramıyor ben neden atıldım diye. FETÖ'cü diye muhalifleri de attılar. Oh ne ala. Biz de buna karşı yürüyoruz işte" dedi.



BİRKAÇ KİŞİ SATAŞTI



'Adalet Yürüyüşü'nün 16. gününde Sakarya'da yol kenarındaki birkaç kişi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve korteje katılanlara sataştı. Bu kişiler 'Recep Tayyip Erdoğan' diye slogan atarken, içlerinden bir kadının "Atatürk bunları öldürecek öbür dünyada, öldürecek. Bunları cehenneme sokacaklar. Bunlara Atatürkçü demeye şahit lazım" diyerek hakaretlerde bulunduğu dikkati çekti,



Yürüyüşe katılanlar, sataşan bu kişilere yanıt vermedi ve provokasyona gelmeden yola devam etti.



