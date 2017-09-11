Kılıçdaroğlu Terörü Bitirmek İstiyorsa..."
Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun "4 yılda terörü bitiririz" açıklamasına yanıt verdi.
Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun "4 yılda terörü bitiririz" açıklamasına yanıt verdi. Bozdağ, "Kılıçdaroğlu terörü bitireceğim diyorsa önce koluna taktığı kişilerden başlamalı" dedi. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası konuştu. Bozdağ, "Önce işe bakmak lazım, lafa bakmamak lazım. 4 yıl içinde terörü bitirecekse koluna taktığı kişilerden başlaması lazım. HDP PKK'nın siyasal bir uzantısı. Adalet Yürüyüşü'nde nasıl bir dayanışma içinde olduğunu gördük. Daha önceden bir hendek terörü vardı. PKK değişik yerlerde hendekler kurdu. Teröristlere arkadaşlar şeklinde hitap ettiği dili değiştirmesi lazım" diye konuştu.
Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun terörle mücadelede kullanılan SİHA'ları alçaklık olarak niteleyen Sezgin Tanrıkulu'ndan hesap sorması gerektiğini de belirtti. Sözcü, "Tanrıkulu'na dönüp sen bu sözünle kimi kast ediyorsun teröristlerden yana mısın yoksa Türkiye Cumhuriyeti'nden yana mısın diye Kılıçdaroğlu'nun ona sorması lazım. Ayrıca elinde terörü bitirecek bir planı varsa bunu da açıklamasında fayda var" ifadelerini kullandı.
ABD'YE TEPKİ
Sözcü Bozdağ, ABD'de eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan için tutuklama kararı verilmesi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarına dava açılmasına ise tepki gösterdi. Bozdağ, şöyle konuştu:
"New York Bölge Eyalet Savcısı Bhara elindeki tüm belgeleri FETÖ üyelerinden almıştır. Türkiye'deki FBI yetkisili doğruladı onu, FBI yetkilisi elindeki bilgileri nasıl doğruladı? FETÖ'nün Rıza Sarraf üzerinden görmek istediği hesaba ABD yargısı alet edilmiştir.
Zafer Çağlayan Ekonomi Bakanı Türkiye Cumhuriyeti devletinin çıkarlarını korumuştur. Bunu yaparken de ulusal ve uluslararası hukuka uygun görev yapmıştır. Burada çok farklı bir şey var. Kirli bir oyunun parçası bu"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarından olay yerinde olmayanları bile ABD'deki davaya dahil ettiler. Ortada mesnetsiz ve yanlı bir iddianame var. Çalakalem hazırlanmış bu iddianameyi kabul etmemiz mümkün değildir."
(İHA)