Kılıçdaroğlu: Terörü Bitiremezsem Siyaseti Bırakırım

CHP iktidarında terörü 4 yıl içerisinde bitireceği cümlesini yineleyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Bitirmediğim takdirde siyaseti tümüyle bırakacağım. Bu kadar açık, bu kadar net söylüyorum" dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi dışında bir gündemi olmadığını söyledi.