İSTANBUL (DHA) - Kılıçdaroğlu: Terörist varsa götür, savcıya teslim et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terörle iltisaklı personel olduğu gerekçesiyle teftiş başlatılmasına ilişkin, "İntikam alacaklar. Kimden? Ekrem İmamoğlu'ndan. Neymiş? Orada teröristler çalışıyormuş. Senin görevin teröristi yakalamak değil mi? Git yakala. Varsa terörist; yakasından yakala, götür, savcıya teslim et ama yapmıyor, yapamıyor çünkü yok böyle bir şey, iftira atacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, kavgadan ve hakaretten bıktıklarını, insanların artık huzur istediğini söyledi. Devletin kin ve öfke ile değil akıl, bilgi, birikim ve adalet ile yönetileceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "O kadar kin duyuyorlar ki belediye başkanlarımızın çalışmalarını hazmedemiyorlar. Her türlü iftirayı rahatlıkla atabiliyorlar. Bunların inançları, bizim inancımıza benzemiyor. Bizim ruhumuzda adalet, sevgi, barış ve huzur var; millete hesap vermek var. Devletin kaynakları çarçur edilemez. İntikam alacaklar. Kimden? Ekrem İmamoğlu'ndan. Neymiş? Orada teröristler çalışıyormuş. Senin görevin teröristi yakalamak değil mi? Git yakala. Varsa terörist; yakasından yakala, götür, savcıya teslim et ama yapmıyor, yapamıyor çünkü yok böyle bir şey, iftira atacak. İstanbul'un rantını o kadar çok yediler ki doymuyorlar. Yedirmeyeceğiz o rantı size. O rant 16 milyon İstanbullunun rantıdır, yedirmeyeceğiz. 16 milyon insanın hakkını hukununu koruyacağız. Kul hakkı yiyenin burnundan fitil fitil getireceğiz. Bizim belediye başkanlarımıza sizin feriştahınız da gelse bir şey yapamaz. Sizin değeriniz bizim belediye başkanlarımızın tırnağı kadar değil" dedi.

Geçen hafta Milli Eğitim Bakanlığı'na gittiğini hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bakanlığa gittiğim için 'eşkıya' olarak tanımlıyorlar. Ankara'da dayısı olmayanların sesi olmak için oraya gittim. Sınavda önemli dereceler alıyorsun, sözlüde düşük puan verip seni eliyorlar. Niçin? Dayıların yok, diye. Oraya gittiğimde genel başkan gelmesin, diye zincirlerle kapıları kapattılar. Genç arkadaşlarıma ifade edeyim; Ankara'da dayınız, amcanız, dedeniz var. Fitil fitil burunlarından getireceğiz. Sizin hakkınızı savunacağız. Şimdi üçüncü safhaya geçiyoruz. Türkiye'nin bütün illerinde CHP'nin hukuktan sorumlu il başkan yardımcıları var ve gerekli dosyalar hazırlandı. Haksızlığa uğradığını düşünen, isteyen evladımız başvuracak ve kendilerine destek sağlanacak" dedi.