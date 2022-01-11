Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi aldı - Haberler
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Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi aldı

Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi aldı
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kovid-19 nedeniyle Ankara Şehir Hastanesinde tedavisi süren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kovid-19 nedeniyle Ankara Şehir Hastanesinde tedavisi süren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde Karamollaoğlu'nun tedavisinin sürdüğü Ankara Şehir Hastanesine geldi.

Temel Karamollaoğlu'nun oğlu Zahit Karamollaoğlu ve hastanede bulunan parti yöneticileri ile görüşen Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nun devam eden tedavisi hakkında bilgi aldı.

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AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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