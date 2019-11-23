Kılıçdaroğlu 'televizyon tartışması' için Erdoğan'a meydan okudu
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Kılıçdaroğlu 'televizyon tartışması' için Erdoğan'a meydan okudu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Buradan Sayın Erdoğan'a bir daha çağrı yapıyorum. Olur ya benim dediğim televizyona gelmezsin, olur ya bağımsız görev yapan televizyonlara gelmezsin. Ben senin istediğin televizyona gelmeye hazırım." dedi.

23.11.2019 19:54 | Son Güncelleme: 23.11.2019 20:54
Kılıçdaroğlu 'televizyon tartışması' için Erdoğan'a meydan okudu

CHP Genel Başkanı , "Buradan Sayın Erdoğan'a bir daha çağrı yapıyorum. Olur ya benim dediğim televizyona gelmezsin, olur ya bağımsız görev yapan televizyonlara gelmezsin. Ben senin istediğin televizyona gelmeye hazırım." dedi.


Kılıçdaroğlu, Harmandalı Düzenli Atık Depolama alanındaki biyogaz tesisinin açılışında yaptığı konuşmada, 'de iki gündür partisinin belediye başkanları ile toplantı yaptıklarını, yerel seçimlerden sonraki 7 aylık dönemde çok güzel sonuçlar elde ettiklerini, bunların devam edeceğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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