Kılıçdaroğlu, televizyon kanallarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımcıları selamlaması Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından detaylar Katılımcılar Kılıçdaroğlu ile katılımcıların fotoğraf çektirmesi ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyon kanallarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi.
ANKARA (AA) - Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımcıları selamlaması
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından detaylar
Katılımcılar
Kılıçdaroğlu ile katılımcıların fotoğraf çektirmesi ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyon kanallarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi