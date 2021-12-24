Kılıçdaroğlu, televizyon kanallarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi - Haberler
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Kılıçdaroğlu, televizyon kanallarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi

AA - Haberler | Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımcıları selamlaması Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından detaylar Katılımcılar Kılıçdaroğlu ile katılımcıların fotoğraf çektirmesi ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyon kanallarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi.

ANKARA (AA) - Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımcıları selamlaması

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından detaylar

Katılımcılar

Kılıçdaroğlu ile katılımcıların fotoğraf çektirmesi ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyon kanallarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi

Kılıçdaroğlu, televizyon kanallarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi

Kılıçdaroğlu, televizyon kanallarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi

Kılıçdaroğlu, televizyon kanallarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi

AA - Son Dakika Haberleri

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