ANKARA (AA) - Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımcıları selamlaması

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından detaylar

Katılımcılar

Kılıçdaroğlu ile katılımcıların fotoğraf çektirmesi ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyon kanallarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi