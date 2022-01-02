Kılıçdaroğlu: Tek gelirli, ev hanımlı ailelerin ekonomik güvenliğini sağlamak lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tek gelirli, ev hanımlı ailelerin ekonomik güvenliğini sağlamak lazım. Gıda sorunu yaşanan her ailenin ekonomisinde o ekonomiyi yönetmekte zorlanan ev hanımlarının yanında olacağım. 2022'de en büyük, en önemli önceliğim bu olacak" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde ev kadınları ile birlikte basın açıklaması düzenlendi. Kılıçdaroğlu, yeni yıla zamlarla girdiklerini belirterek, "Elektriğe yüzde 50 görünümlü yüzde 125, konutta kullanılan doğal gaza yüzde 25, ticari kuruluşlarda kullanılan doğal gaza yüzde 50, motorine 1, 29 kuruş, benzine 61 kuruş, oto gaza 78 kuruş, köprü ve otoyollara ortalama yüzde 25 zam yapıldı. Bu iş artık siyasetten çıkmıştır. Bu iş makroekonomik verileri konuşmaktan da çıkmıştır. Artık Türkiye'de ekonomi parayla ilgili olmaktan bile çıktı. Bu ülkede kimse para kazanmıyor. Artık bizde ekonomi masaya ekmek koyup, koymamakla ilgilidir. Mesele artık iç ekonomidir, hanenin sofrasıdır. Toplumun yapı taşıdır, ailenin sofrası. O sofrayı ne pahasına olursa olsun korumak zorundayız. Erdoğan Türkiye'sinde özellikle tek çalışanlı ev hanımlı haneler yıkımın eşiğindedir. Bu hanemizin insanları artık güvende değildir. Buradan ilan ediyorum; birincil önceliğim hane ekonomisini, iç ekonomiyi korumak olacaktır. Kadınların ekonomik sorunlarını, politika çabalarımızın en önünde tutacağım" dedi.

Öte yandan Kılıçdaorğlu ile birlikte basın toplantısına katılan ev kadınları da ekonomik olarak sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.