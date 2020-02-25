Kılıçdaroğlu: Tek bir Mehmetçiğimizin tırnağı bütün Suriye ve Libya'dan daha değerlidir

25.02.2020 17:38 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:38

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tek bir Mehmetçiğimizin tırnağı bütün Suriye'den daha değerlidir. Sadece Suriye değil, tek bir Mehmetçiğimizin tırnağı bütün Libya'dan daha değerlidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, yargının siyasallaştığını savunurken, Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın Gezi Parkı davasında beraat edip, başka bir soruşturma kapsamında tekrar tutuklandığını hatırlattı. Kılıçdaroğlu, "Bu mudur adalet, insanlık, hak, hukuk? Buna aklı başında olan kişinin itiraz etmesi lazım. Bunun siyasi yönü yoktur. İnsani, vicdani, ahlaki bir meseledir. Siz bunu sadece siyasetin terazisine koyarsanız yanlış yaparsınız. Biz neden görevden zorla el çektirilen AK Partili belediye başkanlarının hakkını savunduk? Adalet için, milletin iradesine duyduğumuz saygı için yaptık. Günahsız, beraat etmiş bir adam için 'nasıl beraat ettirirsin' diyor. Ondan sonra da biz kalkacağız onlara güveneceğiz. 'Bu ülkede adalet var' diyeceğiz" dedi.

'ADALETİ GETİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'Kılıçdaroğlu, bütün sorunları aşmanın mümkün olduğuna vurgu yaparak, ülkeye adaleti getirmek için de hep beraber mücadele edeceklerini, çalışacaklarını kaydetti. Adaletin, hak arayan kişinin başvurduğu yer demek olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Adalet, haksızlığa uğrayan kişinin hakkını teslim etmek, egemen güçlerin önünde eğilmemek, hiç kimseden, hiçbir organdan talimat almamak demektir. O nedenle adaleti önemsiyoruz. O nedenle 'devletin temeli adalettir' diyoruz. Adaletin olmadığı bir yerde devlet olmaz, devletin kurumları ağır ağır çürür. Siz bazen farkında dahi olamazsınız. Bunun farkında mı Adalet Bakanı? Elbette farkında. 18 yıl geçtikten sonra, 28 Şubat 2019'da, 'Yargının sorunlarını çözme konusunda önemli mesafeler aldık. 2019, yargıya güven yılı olacak' diyor. Demek ki ondan önceki yıllar yargıya güven duyulan bir yıl değildi. 2019, yargıya güven duyulan bir yıl oldu mu? Hayır" diye konuştu.'DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN SAĞLIKLI DIŞ POLİTİKASI YOK MU?'

Kılıçdaroğlu, dış politikaya ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak şöyle dedi: "Egemen güçlerin gösterdiği havucun peşinde koşmayacaksınız. Bu çok önemlidir. Egemen güçlerin gösterdiği havucun peşinde koşarsanız memleketi felakete sürüklersiniz. Türkiye o sürecin içine sokulmuştur. Pinpon topu gibi 'kahraman Putin', bir süre geçiyor 'hain Putin'. 'Kahraman Trump', bir süre geçiyor 'hain Trump'. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Dışişleri Bakanlığının sağlıklı, tutarlı bir dış politikası yok mu? Defalarca söyledim yine söylüyorum; tek bir Mehmetçiğimizin tırnağı bütün Suriye'den daha değerlidir. Sadece Suriye değil, tek bir Mehmetçiğimizin tırnağı bütün Libya'dan daha değerlidir. Egemen güçler ateşi kendileri tutmazlar, maşa kullanırlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni egemen güçlerin maşası haline getirmek kadar bu ülkeye yapılacak başka bir ihanet yoktur. Niye gelip Meclis'te kapalı oturumda bilgi vermiyorlar? 'Kapalı olmaz' diyorlarsa açık oturumda bilgi versinler. İdlib ve Libya'da neler oluyor, bunları öğrenmek zorundayız. Milli iradeyi temsil eden, savaş ilanına karar verme konusundaki tek yetkili organın bilgisi yok. Sonra bize demokrasiden söz ediyorlar."

Kaynak: DHA