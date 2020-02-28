Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Şentop ile görüştü

28.02.2020 04:01 | Son Güncelleme: 28.02.2020 04:01

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile telefonda görüştü.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de rejim tarafından düzenlenen ve 33 askerin şehit olduğu hava saldırısı ile ilgili TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile telefonda görüştü. Şentop'tan bilgi alan Kılıçdaroğlu, şehitler için başsağlığı dileklerini iletti.Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA