Kılıçdaroğlu: "(Taşıt alım vergisi, MTV) Sözüm sözdür bu iki vergiyi belediyelere devredeceğim" - Haberler
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Kılıçdaroğlu: "(Taşıt alım vergisi, MTV) Sözüm sözdür bu iki vergiyi belediyelere devredeceğim"

AA / Oktay Özden - Haberler | Güncel

Halk Otobüsçüleri Buluşmaları programı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANTALYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Kültür Merkezinde "Halk Otobüsçüleri Buluşmaları" programına katılarak konuşma yaptı.

Halk Otobüsçüleri Buluşmaları programı

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANTALYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Kültür Merkezinde "Halk Otobüsçüleri Buluşmaları" programına katılarak konuşma yaptı. (3)

Kılıçdaroğlu: (Taşıt alım vergisi, MTV) Sözüm sözdür bu iki vergiyi belediyelere devredeceğim

Kılıçdaroğlu: (Taşıt alım vergisi, MTV) Sözüm sözdür bu iki vergiyi belediyelere devredeceğim

Kılıçdaroğlu: (Taşıt alım vergisi, MTV) Sözüm sözdür bu iki vergiyi belediyelere devredeceğim

AA / Oktay Özden - Son Dakika Haberleri
Kılıçdaroğlu: Erdoğan gibi ekonomist değilim (2)

Kılıçdaroğlu: Erdoğan gibi ekonomist değilim (2)

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