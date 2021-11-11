Kılıçdaroğlu: "(Taşıt alım vergisi, MTV) Sözüm sözdür bu iki vergiyi belediyelere devredeceğim"
AA / Oktay Özden - Haberler | Güncel
Halk Otobüsçüleri Buluşmaları programı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANTALYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Kültür Merkezinde "Halk Otobüsçüleri Buluşmaları" programına katılarak konuşma yaptı.
Halk Otobüsçüleri Buluşmaları programı
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANTALYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Kültür Merkezinde "Halk Otobüsçüleri Buluşmaları" programına katılarak konuşma yaptı. (3)