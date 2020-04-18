Kılıçdaroğlu, tarım sektörü temsilcileriyle görüştü
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Güncel

Kılıçdaroğlu, tarım sektörü temsilcileriyle görüştü

Kılıçdaroğlu, video konferansla gerçekleştirilen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Kamil Özcan, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Kemal Zeki...

18.04.2020 16:54 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:56
Kılıçdaroğlu, tarım sektörü temsilcileriyle görüştü

Kılıçdaroğlu, video konferansla gerçekleştirilen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Kamil Özcan, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Kemal Zeki Taydaş, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, S.S. Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Cafer Yüksel, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Gülçubuk ve Dünya Gazetesi Yazarı Ali Ekber Yıldırım'ın katıldığı toplantıda, yeni tip koronavirüs (kovid-19) nedeniyle sektörde yaşanan sorunları dinledi. Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal da eşlik etti.

Bütün ülkelerde, tarım sektörünün özel desteklenmesinin önemini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Gıda konusunda Türkiye'nin yeni ve tutarlı bir yol haritası çizmesi gerektiği açıktır. Tarım politikasının oluşturulmasında, sadece bir grubun, üreticilerin ya da mühendislerin görüşünün alınması değil bu işle ilgili herkesin görüşü alınmalı. Bir komisyon, bir kurul, ne olursa olsun." diye konuştu.

Eskiden Devlet Planlama Teşkilatının (DPT) yayınladığı tarım raporlarını büyük bir dikkatle okuduklarını aktaran Kılıçdaroğlu, "Üretici her zaman korunması gerekendir. Çünkü ürettiği ürünün uzun süre korunması mümkün değil. Arabayı üretirsiniz, alıcı çıkarsa verirsiniz çıkmazsa araba zaten çürümez. Tarım öyle değil, dolayısıyla tarımın, çiftçinin özel olarak korunması lazım." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, yaşanılan sürecin pek çok sektörü sıkıntıya soktuğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Örneğin, hizmet sektörü. Lokantaların, berberlerin kapanması, otellerin büyük ölçüde müşteri kabul edemez noktaya gelmesi, dolaylı olarak gıda sektörünü ve onun alt önemli sektörü olan tarım sektörünü vuruyor. Devletin bu konuda politika üretmesi lazım. Hükümetin yaptığı açıklamada, çiftçilerle tarımla ilgili bir şey var mı diye baktık. Yok. Oysa gerçekten tarıma el atılması lazım. Sektörün öneminin kavranması lazım."

"Kırsalda yaşam özendirilmeli"

Tarım sigortasına ilişkin de görüşlerini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bitkisel ve hayvansal ürünlerin, primsiz sigortalanması önemli. Böylece üreticiye gelecek güvencesi vermiş oluyoruz. Çiftçinin sorunlarının çözülmesi lazım, kırsalda yaşam özendirilmeli. Aksi halde Suriyeliler gelip çalışacak, Afganlar gelip çalışacak, diğerleri çalışacak. Bizim insanımız, büyük kentlerin varoşlarında aç, sefil, yoksul bir hayat sürecekler. Bu tablonun da bir şekliyle çözülmesi gerekiyor. Bunu çözecek olan siyaset kurumu."

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun sokağa çıkma konusunda yetkiyi valiye verdiğini belirten Kılıçdaroğlu, "İçişleri Bakanının aslında böyle bir yetkisi yok. İçişleri Bakanlığı, genelge çıkararak, valiler arasında uygulama birliğini sağlamak istiyor, dolayısıyla genelgeyi çıkaracak olan valinin kendisidir, karantinayı uygulayacak olan valinin kendisidir. Nerede, hangi bölgede, hangi zaman dilimi içinde sokağa çıkma yasağı getirilecek, bunu yine vali yapacaktır. Ama bu maalesef yeteri kadar olmuyor." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin, kent ve kırsal arasında sağlıklı bir dağılım olması için özel çaba harcadığını da anlattı.

Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda sektör temsilcilerine, "Size yürekten teşekkür ediyorum çünkü karnımızı doyuran sizlersiniz." diye seslendi.

Kılıçdaroğlu, tarım sektörü temsilcileriyle görüştü

Kaynak: AA

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