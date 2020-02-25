Kılıçdaroğlu: "Tarihten gelen adalet duygusunun perçinlenmesi gerekirken giderek zemin kaybettiğini...
Toplantının yapıldığı salon CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıTBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.
25.02.2020 14:43 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:46
Toplantının yapıldığı salon
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. (3)
Kaynak: AA