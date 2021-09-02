Kılıçdaroğlu: "Tarihinize sahip çıkın muhtar arkadaşlar"
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Kılıçdaroğlu: "Tarihinize sahip çıkın muhtar arkadaşlar"

Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kapadokya Kültür Merkezi Salonu'nda muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kapadokya Kültür Merkezi Salonu'nda muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. (6)

"En tarihi rol sizindir. 1833, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ilk muhtarlık kurumu oluşturulmuştur. Tarihiniz bu kadar köklü, bu kadar derindir. Tarihinize sahip çıkın muhtar arkadaşlar. Ben sizin arkanızda olacağım"

Kılıçdaroğlu: 'Tarihinize sahip çıkın muhtar arkadaşlar'
Kılıçdaroğlu: 'Tarihinize sahip çıkın muhtar arkadaşlar'
Kılıçdaroğlu: 'Tarihinize sahip çıkın muhtar arkadaşlar'
Kılıçdaroğlu: 'Tarihinize sahip çıkın muhtar arkadaşlar'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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Kılıçdaroğlu: "Tarihinize sahip çıkın muhtar arkadaşlar" - Haberler
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