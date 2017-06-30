Kılıçdaroğlu: Tarih Bizi Yolumuzdan Döndürmek İsteyenleri Değil Bizimle Birlikte Yürüyenleri Yazacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twıtter adresinden yaptığı açıklamada, "Adalet Yürüyüşü CHP'nin yürüyüşü değil, günden güne Türkiye'yi esir alan bu adaletsiz düzene dur demek isteyen herkesin yürüyüşüdür. Adaletsizlikler bitene kadar mücadelemiz sürecek. Tarih, bizi yolumuzdan döndürmek isteyenleri değil, bizimle birlikte yürüyenleri yazacak" dedi.