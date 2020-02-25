Kılıçdaroğlu: "Tank paleti sonuna kadar savunacağız" - TBMM
Toplantının yapıldığı salon CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Kılıçdaroğlu'nun alkışlanmasıTBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.
25.02.2020 15:35 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:39
Toplantının yapıldığı salon
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
Kılıçdaroğlu'nun alkışlanması
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. (11)
Kaynak: AA