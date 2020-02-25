Kılıçdaroğlu: "Tank paleti sonuna kadar savunacağız" - TBMM
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Kılıçdaroğlu: "Tank paleti sonuna kadar savunacağız" - TBMM

Toplantının yapıldığı salon CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Kılıçdaroğlu'nun alkışlanmasıTBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

25.02.2020 15:35 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:39
Kılıçdaroğlu:

Toplantının yapıldığı salon

CHP Genel Başkanı 'nun konuşması

Kılıçdaroğlu'nun alkışlanması

TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. (11)

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Kılıçdaroğlu: "Tank paleti sonuna kadar savunacağız" - TBMM
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