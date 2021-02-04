Kılıçdaroğlu: "Hepimiz toplumun kutsal değerlerine saygı göstermek zorundayız"
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Kılıçdaroğlu: "Hepimiz toplumun kutsal değerlerine saygı göstermek zorundayız"

04.02.2021 14:11 | Son Güncelleme: 04.02.2021 14:24

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. (8)

Kılıçdaroğlu: 'Hepimiz toplumun kutsal değerlerine saygı göstermek zorundayız'
Kılıçdaroğlu: 'Hepimiz toplumun kutsal değerlerine saygı göstermek zorundayız'
Kılıçdaroğlu: 'Hepimiz toplumun kutsal değerlerine saygı göstermek zorundayız'
Kılıçdaroğlu: 'Hepimiz toplumun kutsal değerlerine saygı göstermek zorundayız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı

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