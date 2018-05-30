Kılıçdaroğlu: "Suriyelileri Bal Gibi Göndereceğiz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarla buluştu. Kılıçdaroğlu, "Bunu söylediğim zaman kızıyorlar vay efendim Suriyelileri nasıl gönderirsin, bal gibi göndeririz arkadaş her şeyi var gidecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te sivil toplum kuruluşları, dernekler, muhtarlar ve iş dünyasıyla toplantıda buluştu. 24 Haziran seçimleri ile ilgili vaatlerini sıralayan Kılıçdaroğlu, yapacakları ilk işin yeni bir dış politika olacağını belirtti. Kılıçdaroğlu, "Gaziantep'te Suriyeliler var. sayılarını bilmiyorum ancak Türkiye'de 3,5 milyon ila 4 milyon arasında Suriyeli var. yapacağımız ilk iş dış politikada yeni bir hamle yapmak. Türkiye, İran, Suriye, Irak dört devlet bir araya geleceğiz Orta Doğu barış ve işbirliği teşkilatı kuracağız. Orta Doğu'da barışı ve iş birliğini sağlayacağız. Orta Doğu'yu bir barış havzasına dönüştüreceğiz ve Türk iş adamı Orta Doğu'yu yeniden inşa edecek. Suriyeli kardeşlerimize diyeceğiz, bak evini, yolunu, okulunu her şeyinizi yapıyoruz, şimdi kendi ülkene gideceksin. Bunu söylediğim zaman kızıyorlar vay efendim Suriyelileri nasıl gönderirsin, bal gibi göndeririz arkadaş her şeyi var gidecek" dedi.

Vaatlerini sıralayan Kılıçdaroğlu, parlamentoda çoğunluğu sağladıkları takdirde yapacakları ilk işin çiftçinin faiz borcunu silmek olacağını söyledi. Yeniden bir planlamaya gideceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, eğitimden tarıma bütün alanlarda yeniden bir planlamaya gideceklerinin altını çizdi. Sanayide yeni bir hamle yapacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, geleneksel ürünlerin dışına çıkmak gerektiğini ve katma değeri yüksek ürün üretmek gerektiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, taşımalı eğitime son vereceklerini, bütün okulların nitelikli hale geleceğini ve bir yıl içinde 180 bin öğretmen atayacaklarını, öğretmenler için ayrı bir kanun olacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, muhtarların da ayrı bir kanunu, resmi bir binası ve elemanı olması gerektiğini söyledi. - GAZİANTEP