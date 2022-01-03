Kılıçdaroğlu: "Süleyman Şah Türbesi'ni tekrar topraklarımıza götüreceğiz ve bayrağımızı göndere çekeceğiz" - Haberler
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Kılıçdaroğlu: "Süleyman Şah Türbesi'ni tekrar topraklarımıza götüreceğiz ve bayrağımızı göndere çekeceğiz"

AA - Haberler | Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesi Metro Temel Atma Töreni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması MERSİN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediyesi Metro Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Metro Temel Atma Töreni

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması MERSİN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediyesi Metro Temel Atma Töreni'nde konuştu. (1)

Kılıçdaroğlu: Süleyman Şah Türbesi'ni tekrar topraklarımıza götüreceğiz ve bayrağımızı göndere çekeceğiz

Kılıçdaroğlu: Süleyman Şah Türbesi'ni tekrar topraklarımıza götüreceğiz ve bayrağımızı göndere çekeceğiz

Kılıçdaroğlu: Süleyman Şah Türbesi'ni tekrar topraklarımıza götüreceğiz ve bayrağımızı göndere çekeceğiz

AA - Son Dakika Haberleri

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