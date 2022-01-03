Kılıçdaroğlu: "Süleyman Şah Türbesi'ni tekrar topraklarımıza götüreceğiz ve bayrağımızı göndere çekeceğiz"
Mersin Büyükşehir Belediyesi Metro Temel Atma Töreni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması MERSİN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediyesi Metro Temel Atma Töreni'nde konuştu.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Metro Temel Atma Töreni
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması MERSİN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediyesi Metro Temel Atma Töreni'nde konuştu. (1)