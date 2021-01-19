Kılıçdaroğlu, suikastla öldürülen Hrant Dink'i andı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Kılıçdaroğlu, suikastla öldürülen Hrant Dink'i andı

19.01.2021 16:33 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:36
Kılıçdaroğlu, suikastla öldürülen Hrant Dink'i andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2007'de uğradığı suikastla hayatını kaybeden Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i andı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2007'de uğradığı suikastla hayatını kaybeden Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i andı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hrant Dink, Anadolu topraklarının bir evladıydı. Hoşgörüyle yoğrulmuş bu coğrafyada nefrete karşı sevgiyi büyütmekten asla vazgeçmemeliyiz. 14 yıl önce aramızdan koparılan Dink'i saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımında, Dink'in görüntülerinin bulunduğu bir video da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cemre Kemer Ceyda Düvenci Jennifer Lopez
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Ünal Karaman Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kılıçdaroğlu, suikastla öldürülen Hrant Dink'i andı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 16:41:45. #1.15#
title