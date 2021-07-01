Kılıçdaroğlu, STK'lar ve partililerle bir araya geldi

Muhtarlar, kanaat önderleri, esnaflar ve oda başkanları ile toplantı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP Atakum İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen program SAMSUN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde Muhtarlar, Kanaat...

Muhtarlar, kanaat önderleri, esnaflar ve oda başkanları ile toplantı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

CHP Atakum İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen program SAMSUN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde Muhtarlar, Kanaat Önderleri, Esnaflar ve Oda Başkanları ile toplantı yaptı. Kılıçdaroğlu, toplantının ardından partisinin Atakum İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen programa katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı