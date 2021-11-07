Kılıçdaroğlu: "Düşünce özgürlüğünün önündeki bütün engelleri kaldıracağız"
AA / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel
CHP Gençlik Kolları 16. Olağan Kurultayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Gençlik Kolları 16. Olağan Kurultayı'nda konuştu.
CHP Gençlik Kolları 16. Olağan Kurultayı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Gençlik Kolları 16. Olağan Kurultayı'nda konuştu. (2)