Kılıçdaroğlu: "Sosyal devlet ne demek? Bunun değiştirilmesi dahi teklif edilemez"
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Kılıçdaroğlu: "Sosyal devlet ne demek? Bunun değiştirilmesi dahi teklif edilemez"

19.01.2021 13:21 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:28

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelmesi Saygı duruşu ve İstiklal marşı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sefaköy Kültür Merkezi'nde apartman görevlileri ile buluştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelmesi

Saygı duruşu ve İstiklal marşı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sefaköy Kültür Merkezi'nde apartman görevlileri ile buluştu.

Kılıçdaroğlu: 'Sosyal devlet ne demek? Bunun değiştirilmesi dahi teklif edilemez'
Kılıçdaroğlu: 'Sosyal devlet ne demek? Bunun değiştirilmesi dahi teklif edilemez'
Kılıçdaroğlu: 'Sosyal devlet ne demek? Bunun değiştirilmesi dahi teklif edilemez'
Kılıçdaroğlu: 'Sosyal devlet ne demek? Bunun değiştirilmesi dahi teklif edilemez'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez

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