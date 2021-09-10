KILIÇDAROĞLU: SOSYAL BELEDİYECİLİK VATANDAŞIN YARDIMINA KOŞMAKLA OLUYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarının pandemi döneminde kimseyi aç ve açıkta bırakmadığını belirterek, "Vatandaşın yardımına koştular.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarının pandemi döneminde kimseyi aç ve açıkta bırakmadığını belirterek, "Vatandaşın yardımına koştular. Kimseyi aç ve açıkta bırakmadılar. Sosyal belediyecilik sadece ağaç dikmekle değil, vatandaşın yardımına koşmakla oluyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi'nin Bademlidere Kent Ormanı ve Parkı'nda başlattığı ağaçlandırma çalışması kapsamında düzenlenen programa katıldı. Programa Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Kılıçdaroğlu, CHP'nin kuruluşunun 98'inci yılına atıfta bulunarak, "98 yıl insanın, ülkelerin hayatında çok önemli. 98 yıl önce CHP kuruldu bir dilekçeyle. Atatürk'ün ifadesiyle temeli Sivas Kongresi'nde atılmıştır. Partimin kuruluşu avukat bürolarında verilen dilekçeyle değil, Kurtuluş Savaşı'nda kurulmuştur. Güçlü olmanın yolları aranmıştır. Bir devrimin doğurduğu bir partidir. Bu nedenle, dünyanın en eski ve en köklü partilerinden birisidir. Avrupa'nın en büyük ve en güçlü, en çok üyeye sahip olan partisidir, CHP sosyal demokrat bir partidir. İnsanı öncelemiştir, ülkenin kalkınmasını, birlikte yaşamayı, eğitimi öncelemiştir. Bu ruhunu hiçbir zaman kaybetmemiştir. Bundan sonra da kaybetmeyecektir. Çünkü çocukların sesi geliyor" ifadelerini kullandı.

'MANSUR YAVAŞ YENİDEN ANKARA'YI AYAĞA KALDIRACAK'

Çocukluğunda Ankara'yı cıvıl cıvıl bir yer olarak hatırladığını belirten Kılıçdaroğlu, "Sanatıyla, kültürüyle, parklarıyla Mansur Yavaş Ankara'yı yeniden ayağa kaldıracak. Hepimizin buna ihtiyacı var. Sanata ve kültüre hepimizin ihtiyacı var. Ağaca, yeşilliklere hepimizin ihtiyacı var. Ağaç tek başına bir ağaç değildir aslında. Ağaç altında uzanıp gökyüzünü izlediğimiz bir mekandır aynı zamanda. Yakıcı bir güneş olduğu zaman sığındığımız bir limandır aynı zamanda. Ağaç aynı zamanda kafamıza bir elma düştüğü zaman Newton'un yerçekimini bulduğu ağaçtır aynı zamanda. Dolayısıyla ağaç sadece bir ağaç değildir. Bizim hayatımızın bir parçasıdır ağaç" diye konuştu.

'BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ ONLARIN YAPAMADIĞINI BAŞARDI'

Ankara'yı beton ormanı kimliğinden çıkarmak gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Geçen yıl Çubuk Barajı'nı ziyaret etmiştik, Mansur Başkan'ın davet etmesi üzerine. Kaçımız oranın hikayesini biliyor. Ankara'yı bir beton ormanı olarak görmemek lazım. Bu kimliğinden çıkarmalıyız. Ankara yeşillikler içinde tarih, kültür, bilim, üniversite kentidir. Belediye başkanlarımız sizin için çalışıyorlar. Mansur Başkanımız hizmette rekabetten bahsetti. Elbette olacak. Her başkan diğer başkanı aşmaya çalışacak. Bütün Türkiye yaptığınız barışın ne kadar güzel ve değerli olduğunu biliyor. Pandemi döneminde bizim belediye başkanlarımız onların yapamadığını başardı. Vatandaşın yardımına koştular. Kimseyi aç ve açıkta bırakmadılar. Sosyal belediyecilik sadece ağaç dikmekle değil, vatandaşın yardımına koşmakla oluyor. Sözüm söz; Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız. Yeni, güçlü ve ahlaklı bir Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız."

YAVAŞ: HİZMETTE REKABET EDİYORUZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise diğer belediye başkanları ile hizmette rekabet içinde olduklarını belirterek, "11 büyükşehir belediye başkanımızla kendi aramızda rekabet var. Ama bunların hepsi hizmette rekabet. İllerde yönettiğimiz hemşehrilerimize güzel hizmet verme rekabeti. Bu da orada yaşayanlar için büyük bir konfor ortaya çıkarıyor" diye konuştu.

Törenin sonunda, Kılıçdaroğlu, Yavaş ve Taşdelen orman için ilk fidanları dikip suladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı