Kılıçdaroğlu: "Elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşın acısını benim topluma hissettirmem lazım" - Haberler
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Kılıçdaroğlu: "Elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşın acısını benim topluma hissettirmem lazım"

AA, Hüseyin Bardakcı - Güncel
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CHP TBMM Grup Toplantısı Salonda bulunan katılımcılar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

CHP TBMM Grup Toplantısı

Salonda bulunan katılımcılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. (4)

Kılıçdaroğlu: Elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşın acısını benim topluma hissettirmem lazım

Kılıçdaroğlu: Elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşın acısını benim topluma hissettirmem lazım

Kılıçdaroğlu: Elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşın acısını benim topluma hissettirmem lazım

AA / Hüseyin Bardakcı - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM, Güncel, Haberler

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