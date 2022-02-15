Kılıçdaroğlu: "Elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşın acısını benim topluma hissettirmem lazım"
AA, Hüseyin Bardakcı - Güncel
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CHP TBMM Grup Toplantısı Salonda bulunan katılımcılar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.
CHP TBMM Grup Toplantısı
Salonda bulunan katılımcılar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. (4)