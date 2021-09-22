Kılıçdaroğlu: Sorunları dostlarımızla beraber çözeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin bütün sorunlarını çözmeye kararlıyım. Dostlarımızla beraber çözeceğiz bütün sorunları. Sorunlarla boğuşan değil nefes alan bir Türkiye'ye ihtiyacımız var" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde 'Gaziler Haftası' kapsamında düzenlenen 'Gaziler Buluşması'na katıldı. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, Türkiye'de birçok gazilik türü olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, "Allah aşkına kaç tür gazimiz var? Kore gazimiz var. Kıbrıs gazimiz var. Malul sayılmayan gazilerimiz var. Terör gazimiz var. 15 Temmuz gazimiz var. Her birisi ayrı statüye tabi. Niçin hepsi ayrı bir statüye tabi? Gazi, gazidir. Şehit de şehittir. Aralarındaki farkların nedeni ne? Hepinizin huzurunda önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Şentop'a açık çağrıda bulunuyorum sonra da bütün siyasi parti genel başkanlarına açık çağrıda bulunuyorum. Şehit yakınları ve gaziler arasında var olan farklılıkların tümünü gidermek konusunda gelin ortak bir çalışma yapalım. Siz kanun teklifi verin, biz destekleyelim. Biz CHP olarak bir kanun teklifi hazırladık. Parlamentoya sunduk; ama görüşülmedi. Bunu 'Muhalefet verdiği için biz görüşmüyoruz' diyebilirler. Ben bunu da anlayışla karşılarım bugünkü kısır yapı içerisinde ama siz verin, siz verin biz destekleyelim. Önemli olan sorunu büyütmek değil sorunu çözmektir. Bu çerçevede davranalım" diye konuştu.

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