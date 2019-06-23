Kılıçdaroğlu sonuçları genel merkezden takip edecek

İstanbul'daki çalışmalarını tamamlayarak dün gece Ankara'ya dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını takip etmek için parti genel merkezine geldi.

Kılıçdaroğlu sonuçları genel merkezden takip edecek

İstanbul'daki çalışmalarını tamamlayarak dün gece Ankara'ya dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını takip etmek için parti genel merkezine geldi.

Kaynak: Dunya.com

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