Kılıçdaroğlu sonuçları genel merkezden takip edecek
İstanbul'daki çalışmalarını tamamlayarak dün gece Ankara'ya dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını takip etmek için parti genel merkezine geldi.
İstanbul'daki çalışmalarını tamamlayarak dün gece Ankara'ya dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını takip etmek için parti genel merkezine geldi.
Kaynak: Dunya.com
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