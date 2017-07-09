Kılıçdaroğlu Son Yürüyüşüne Başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adalet Mitingi'ne katılmak için son yürüyüşüne başladı. Saat 16: 30'da son kamp yeri Dragos'tan hareket eden Kılıçdaroğlu'na, milletvekilleri, parti yöneticileri ve çok sayıda gazeteci eşlik ediyor. Kılıçdaroğlu yürüyüşün bazı bölümlerinde yaptığı gibi yine eline "Adalet" yazılı döviz taşıyor. Yaklaşık 2 km bu şekilde yüreyecek olan Kılıçdaroğlu son bir mola verip miting alanına son 1 km'yi tek başına yürüyecek.



- İstanbul