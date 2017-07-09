Kılıçdaroğlu Son Yürüyüşüne Başladı

Kılıçdaroğlu Son Yürüyüşüne Başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adalet Mitingi'ne katılmak için son yürüyüşüne başladı.

Kılıçdaroğlu Son Yürüyüşüne Başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adalet Mitingi'ne katılmak için son yürüyüşüne başladı. Saat 16: 30'da son kamp yeri Dragos'tan hareket eden Kılıçdaroğlu'na,  milletvekilleri, parti yöneticileri ve çok sayıda gazeteci eşlik ediyor. Kılıçdaroğlu yürüyüşün bazı bölümlerinde yaptığı gibi yine eline "Adalet" yazılı döviz taşıyor. Yaklaşık 2 km bu şekilde yüreyecek olan Kılıçdaroğlu son bir mola verip miting alanına son 1 km'yi tek başına yürüyecek. 

- İstanbul