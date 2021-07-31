Kılıçdaroğlu: "Son yılların en büyük orman yangınları ile karşı karşıyayız"

- Kılıçdaroğlu: "Son yılların en büyük orman yangınları ile karşı karşıyayız" CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Marmaris'e geldi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Muğla'nın Marmaris ilçesine gelerek meydana gelen yangın hakkında bilgi aldı.

- Kılıçdaroğlu: "Son yılların en büyük orman yangınları ile karşı karşıyayız"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Marmaris'e geldi

MUĞLA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Muğla'nın Marmaris ilçesine gelerek meydana gelen yangın hakkında bilgi aldı.

Manavgat ziyaretinden sonra saat 22.30 da Marmaris'e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son yılların en büyük orman yangını nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesinin Marmaris İtfaiye İstasyonu'nda kurulan Muğla Büyükşehir Afet Yönetim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na CHP milletvekilleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Gürün, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve partililer eşlik etti. Yönetim merkezinde yangınla mücadele konusunda Başkan Gürün ve Oktay'dan bilgi alan Kılıçdaroğlu, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Son yılların en büyük orman yangınları ile karşı karşıyayız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, "Geçmiş olsun dileklerini ileterek sözlerime başlamak isterim. Belediye başkanlarımızı dinlediniz, Büyükşehir Belediye Başkanımız da Marmaris Belediye Başkanımız da tam bir dayanışma içinde sorunu aşmak için ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Az önce ifade etti, Marmaris belediye başkanımız; "yangın çıktığı saatten şu ana kadar gözüme uyku girmedi ve yatmıyorum, yatamıyorum sorunu çözmek zorundayım, Marmaris'e karşı sorumluluğum var ve bu sorumluluğun gereğini yapacağım" dedi. Aynı şekilde Büyükşehir Belediye başkanımızla çabalarını sürdürüyor. Bu yangınlar ile birlikte bir başka gerçeğimiz daha ortaya çıktı. Onu da bütün Türkiye'nin bilmesini istiyorum nerede bir sorun çıkarsa belediye başkanları büyük bir işbirliği içinde büyük bir dayanışma içinde belediye başkanlarımız bir araya geliyorlar ve sorunun çözümüne katkıda bulunuyorlar bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak benim bir talimat vermem söz konusu değil. Çünkü bizim belediye başkanlarımız bilgilidir, sorunu görür ve soruna kilitlenir, nasıl çözüleceği konusunda çaba harcar" dedi.

Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında, "Ben yangın çıktığı saatten bu yana belediye başkanlarımızı arıyorum durum hakkında bilgi istiyorum" dedi.

Konuşmasını bitiren Kılıçdaroğlu Marmaris 15 Temmuz Meydanı'nda kurulan belediyenin yardım çadırını da ziyaret etti.

(GK-OD-ÖK-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl