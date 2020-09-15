Kılıçdaroğlu 'Son derece mutluyuz' diyerek Böcek'in son durumunu açıkladı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Covid-19 tedavisi yoğun bakımda devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in son durumuna ilişkin, "Durumunun her geçen gün iyiye gittiği yönde bilgi verdiler.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Covid-19 tedavisi yoğun bakımda devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in son durumuna ilişkin, "Durumunun her geçen gün iyiye gittiği yönde bilgi verdiler. Son derece mutluyuz" dedi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve bir süredir yoğun bakımda olan Başkan Böcek'in tedavisi devam ediyor. Bugün öğlen saatlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Böcek'in tedavisinin sürdüğü özel hastaneye geldi. Belediye başkanı ve parti yönetimi tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, ardından hastaneye girerek doktorlardan Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında bilgiler aldı. Hastane çıkışında Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ile kameralar karşısına geçen Kemal Kılıçdaroğlu, "Aslında düzenli bilgi alıyorduk. Dolayısıyla ben aileden de, hekim arkadaşlardan da bilgi alıyorduk. Bizi Muhittin Başkanımızın sağlığının iyiye gittiği ifade edildi. Ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Hastanenin başta doktor ve hemşireler olmak üzere bütün çalışanlarına yürekten teşekkür ediyoruz. Onlar ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Dolayısıyla biz de onları büyük ölçüde telefonla rahatsız edip, son durumu öğrenmek istiyoruz. Dolayısıyla durumunun her geçen gün iyiye gittiği yönde bilgi verdiler. Son derece mutluyuz" dedi.

Kılıçdaroğlu, ziyaretin geciktiği yönünde bir soruya ise "Onları tartışmayın. Biz her gün, her dakika bilgi alıyoruz" cevabını verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu ardından CHP Antalya İl Başkanlığına geçti.

Büyükşehir belediyesi açıklaması

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek'in 07.09.2020 tarihinden itibaren yoğun bakımdaki takip tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içinde olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup bugün çekilen tomografide akciğerlerinde iyileşme izlenmektedir" denildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA