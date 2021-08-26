KILIÇDAROĞLU, ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ
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KILIÇDAROĞLU, ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sivil toplum kuruluşlarıyla istişare yapmak ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek, iş dünyasına ve sanayiye yön veren iş insanlarıyla görüştü.

Sivil toplum kuruluşlarıyla istişare yapmak ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek, iş dünyasına ve sanayiye yön veren iş insanlarıyla görüştü. Muharip Gaziler Derneği'ni de ziyaret eden Kılıçdaroğlu, ardından kent merkezinde bulunan Ayakkabıcılar Arastası, Çöplük Çarşısı'ndaki esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Kılıçdaroğlu, burada bir ayakkabı boyacısına ayakkabılarını cilalattı ve boyacıya da korumalarının aracılığıyla 100 TL para verdi. Kılıçdaroğlu ardından Satı ve Coşkun Özkıdık ailesinin SMA tip 1 hastalığıyla dünyaya gelen oğulları Tuğkan Uraz için düzenlenen kermese katıldı. Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği ve Mavi Umutlar Kadın Girişim Kooperatifi'ni de ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Yunus Emre Parkı'nda gençlerle buluştu.

KILIÇDAROĞLU, ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ
KILIÇDAROĞLU, ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ
KILIÇDAROĞLU, ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ
KILIÇDAROĞLU, ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ
KILIÇDAROĞLU, ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ
KILIÇDAROĞLU, ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ
KILIÇDAROĞLU, ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ
KILIÇDAROĞLU, ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ
KILIÇDAROĞLU, ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ
KILIÇDAROĞLU, ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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