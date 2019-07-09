Kılıçdaroğlu: "Son 10 ayda gecikme faizi yüzde 78 arttı" - TBMM

Kılıçdaroğlu: "Son 10 ayda gecikme faizi yüzde 78 arttı" - TBMM

- Salondan detay CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salondan ayrılması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu:

- Salondan detay
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salondan ayrılması
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (12)

Kaynak: AA
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