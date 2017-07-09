Kılıçdaroğlu Son 1 Kilometreyi Böyle Yürüdü

Haber-Kamera: Hayati KILIÇ / İSTANBUL DHA



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, miting alanına kadar olan ve yalnız gerçekleştirdiği son 1 kilometre yürüyüşünü böyle tamamladı.



Görüntü dökümü:



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-Kılıçdaroğlu'nun Adalet pankartıyla yürüyüşü



-Etrafında güvenlik önlemi alan polisler



-Kılıçdaroğlu'nun halkı selamlaması



-Genel ve detaylar