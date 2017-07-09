Kılıçdaroğlu Son 1 Kilometreyi Böyle Yürüdü

Kılıçdaroğlu Son 1 Kilometreyi Böyle Yürüdü

Haber-Kamera: Hayati KILIÇ / İSTANBUL DHA Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, miting alanına kadar olan ve yalnız gerçekleştirdiği son 1 kilometre yürüyüşünü böyle tamamladı.

Kılıçdaroğlu Son 1 Kilometreyi Böyle Yürüdü

Haber-Kamera: Hayati KILIÇ / İSTANBUL DHA 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, miting alanına kadar olan ve yalnız gerçekleştirdiği son 1 kilometre yürüyüşünü böyle tamamladı. 

Görüntü dökümü:

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-Kılıçdaroğlu'nun Adalet pankartıyla yürüyüşü

-Etrafında güvenlik önlemi alan polisler

-Kılıçdaroğlu'nun halkı selamlaması

-Genel ve detaylar