Kılıçdaroğlu Son 1 Kilometreyi Böyle Yürüdü
Haber-Kamera: Hayati KILIÇ / İSTANBUL DHA Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, miting alanına kadar olan ve yalnız gerçekleştirdiği son 1 kilometre yürüyüşünü böyle tamamladı.
Haber-Kamera: Hayati KILIÇ / İSTANBUL DHA
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, miting alanına kadar olan ve yalnız gerçekleştirdiği son 1 kilometre yürüyüşünü böyle tamamladı.
Görüntü dökümü:
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-Kılıçdaroğlu'nun Adalet pankartıyla yürüyüşü
-Etrafında güvenlik önlemi alan polisler
-Kılıçdaroğlu'nun halkı selamlaması
-Genel ve detaylar