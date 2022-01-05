Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkmayacağız, gereğini sandıkta yapacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Beyefendi anladığım kadarıyla bizim sokağa çıkmamızı istiyor, çıkmayacağız. Zorlayacak, baskı kuracak çıkmayacağız. Ama gereğini sandıkta yapacağız" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen medya kuruşlarının CHP muhabirleri ile bir araya gelerek, sorularını cevapladı. Kılıçdaroğlu, 2022 yılının miting takviminin belirlenip belirlenmediği sorusu üzerine, henüz planlama yapıldığını ancak mitinglere çok fazla ağırlık vermeyeceklerini belirtti. Kılıçdaroğlu, "Ağırlığı gittiğimiz illerde kanaat önderleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, gençlerle buluşmaya veriyoruz. Örneğin; bir ile gittiğimde önce meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleri, sonra kanaat önderleri ile toplantı yapıyoruz. Sonra onların sorularını yanıtlıyoruz. Özellikle Kayseri'de yaptığımız toplantı beni şaşırttı. Bin kişilik salon tıka basa doluydu. Bu tür toplantılar yapıyoruz ve bu toplantıların mitinglerden daha verimli olduğunu düşünüyorum şahsen" dedi.

Kılıçdaroğlu, uyarı cezası alan partisinin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, 'Ben de partimi uyarıyorum ve Ekmeleddin İhsanoğlu gibi milletin gönlünde taht kuramamış yanlış bir adayla seçime girerlerse sonra Tanju Özcan nereden çıktı demesinler' açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Tanju Bey cumhurbaşkanı adayı olabilir mi; olabilir. Herkes diyor 'ben adayım' diye. Herkesin aday olduğu bir ortamda Tanju Bey de aday olmak isteyebilirim diyor. Yüz bin imzayı toplarsa o da aday olabilir. Biz 'sen aday olacaksın, sen aday olmayacaksın' diye özel bir baskı ya da düşüncemiz yok. Tanju Bey kendi yönettiği il çerçevesinde hassasiyetlerini üreterek zaman zaman politika üretiyor. Ona da saygı duymak gerekiyor bir anlamda" dedi.