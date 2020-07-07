Kılıçdaroğlu: Siz önlem almıyorsunuz, 7 kişi hayatını kaybediyor
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Kılıçdaroğlu: Siz önlem almıyorsunuz, 7 kişi hayatını kaybediyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili, "Kimseye muhtaç olmamak için o insanlar fabrikada çalışıyorlardı.

Kılıçdaroğlu: Siz önlem almıyorsunuz, 7 kişi hayatını kaybediyor
07.07.2020 16:39 | Son Güncelleme: 07.07.2020 16:47

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili, "Kimseye muhtaç olmamak için o insanlar fabrikada çalışıyorlardı. Devlet ruhsat vermişti, 'işçiler çalışabilir' diye raporlar da vermişlerdi. Ama siz önlem almıyorsunuz, 7 kişi hayatını kaybediyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatarak "Kimseye muhtaç olmamak için o insanlar fabrikada çalışıyorlardı. Devlet ruhsat vermişti, 'işçiler çalışabilir' diye raporlar da vermişlerdi. Ama siz önlem almıyorsunuz, 7 kişi hayatını kaybediyor. Bu fabrika sicili temiz olan bir fabrika değil. 11 yılda 4 ayrı patlama oluyor. İnsanlar yine hayatlarını kaybediyorlar. Fakat bu fabrikanın sahibi nereden, kimlerden güç alıyorsa fabrikasını her seferinde hiçbir önlem almadan yeniden açıyor. Belki o vefat eden kişilerden kimse CHP'ye oy vermedi. Ama o haksızlığa uğramışsa adaleti sağlamak için çalışacak ilk kişi benim. Biz adaletten, haktan, hukuktan, alın terinden yana bir partiyiz. Hakkı, hukuku ve adaleti mutlaka sağlayacağız. İlk gelen raporlarda tüzüğe aykırı bir şekilde güvenlik mesafelerine uyulmamış, beton duvarlar çekilmemiş, tüzüğe uygun havalandırma yok, patlayıcı madde üretilen bu tür iş yerlerinde duvarların yanmaz veya 120 dakika dayanıklı olması gerekeceğine dair açık hüküm var; ama buna da uyulmadığını görüyoruz. CHP'li belediye başkanı olsa çoktan açığa alınmıştı. Ruhsatı kim verdi?" diye konuştu.

'ADALEDİN TEMELİ SAVUNMADIR'

Kılıçdaroğlu, Adalet Komisyonu'nda kabul edilen boralara yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi ile ilgili ise "Eğer devletin dili adaletse adaletin temeli savunmadır. Kim savunacak peki? Dünyanın her tarafında ister zengin ister fakir ister kölelik düzeni olsun avukatlar savunur. Böyle bir görevi var. Yargıyı böldüler. Medyayı böldüler. Savunmayı da bölecekler. Bu teklif Adalet Komisyonunda görüşülüyor, en büyük adaletsizliklerin yapıldığı komisyon. Baro başkanları gelip, görüş beyan etmek istiyorlar. Yasa teklifi hakkında görüşlerini anlatacaklar; ama izin verilmiyor" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER HAM OLARAK FTP ADRESİNE GEÇİLDİ

Nursima ÖZONUR/ANKARA, -


Kaynak: DHA

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