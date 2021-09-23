Kılıçdaroğlu: 'Siz bizi tanıyın biz de sizi tanıyalım' - Haberler
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Kılıçdaroğlu: "Siz bizi tanıyın biz de sizi tanıyalım"

AA / Hamza Önder Kuloğlu - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin düzenlediği kanaat önderleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluşma programına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin düzenlediği kanaat önderleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluşma programına katıldı. (7 SON)

"Bir helalleşme yapmak zorundayız. Oturup helalleşmemiz lazım. Siz bizi tanıyın biz de sizi tanıyalım. Bugüne kadar helalleşmedik, bir araya gelmediysek kabahat sizin değil, kabahat bizim"

"Biz sizin gelip çayınızı içtik mi? hayır, derdinizi dinledik mi? hayır. Oturduk Ankara'da tumturaklı laflar ettik ve dedik ki gelin bize oy verin. Niye oy versin vatandaş kardeşim. Sen derdiyle ilgilendin mi, Derdini çözdün mü?"

Kılıçdaroğlu: Siz bizi tanıyın biz de sizi tanıyalım

Kılıçdaroğlu: Siz bizi tanıyın biz de sizi tanıyalım

Kılıçdaroğlu: Siz bizi tanıyın biz de sizi tanıyalım

Kılıçdaroğlu:
AA / Hamza Önder Kuloğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kılıçdaroğlu: 'Siz bizi tanıyın biz de sizi tanıyalım' - Haberler
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