Kılıçdaroğlu: Siyasette kavga kadar yanlış bir şey yok CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Siyasette kavga kadar yanlış bir şey yoktur.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Siyasette kavga kadar yanlış bir şey yoktur. Siyasette eleştiri olabilir. Muhalefetin görevi, adı üstünde muhalefet. Yanlış yapıyorsa söyleyeceksin, doğru yapıyorsa 'doğru yapmış' diyeceksin" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, video konferans toplantısında farklı illerden muhtarlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, iyilik konusunda kim katkı veriyorsa kendileri için değerli olduğunu bildirerek, "Sonuçta vatandaşımızın siyasi görüşü, kimliği ya da yaşam tarzı ne olursa olsun bizim vatandaşımız. Bütün muhtar arkadaşlarım; sağlık çalışanlarının fedakarca çalıştıklarını söylediler. Bir muhtar arkadaşımız da 'sadece alkışlamak yetmez' diye söyledi. Doğru, sadece alkışlamak yetmez. Ama bu arada meclis güzel bir şey yaptı. Sağlık çalışanlarına şiddet konusunda şikayet vardı. Meclis de oy birliği ile sağlık çalışanlarının bu talebini karşıladı ve bu konuda bir kanun çıktı. Ben bu pandemi sürecinin başında sağlık çalışanlarına bir ayrıcalık tanınmasını istemiştim. O da büyük ölçüde sağlandı; ama orada tam bir adalet gerçekleşmedi. Bazı sağlık çalışanlarına hiç ek ödeme verilmedi, bazı sağlık çalışanlarına verildi. Keşke hepsine verilebilseydi daha iyi olurdu" dedi.

'DEVLETİ BİRİLERİNE MUHTAÇ HALE GETİRMEMEK LAZIM'Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün iki temel ilke üzerine kendi düşüncelerini anlattığını vurgulayarak, "Birinci olarak Atatürk der ki; özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ne demek? Bayrağımın altında hiç kimsenin gücünü, egemenliğini kabul etmem, bayrağımın altında özgürce yaşamak istiyorum. Bu Mustafa Kemal'in siyasi manifestosudur. Bayrağıma müdahale ettirmem, ben bu bayrağımın altında özgürce yaşamak istiyorum. 2'ncisi ise ekonomik manifestodur. Der ki Atatürk; savaş meydanlarında kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle taçlandırılamazsa bağımsızlığınızı koruyamazsınız. Yani ekonomik olarak güçlü değilsen bayrağın da olsa sen birilerine muhtaç hale geliyorsun. Devleti birilerine muhtaç hale getirmemek lazım. Getirirsen devlet bağımsızlığını kaybeder" dedi.'SİYASETTE KAVGA YANLIŞKılıçdaroğlu, kavga etmemek gerektiğini de kaydederek, "Siyasette kavga kadar yanlış bir şey yoktur. Siyasette eleştiri olabilir. Muhalefetin görevi, adı üstünde muhalefet. Yanlış yapıyorsa söyleyeceksin, doğru yapıyorsa 'doğru yapmış' diyeceksin. 'CHP hep eleştiriyor, hiç öneri getirmiyor' diyorlar. Pandemi sürecinde, ondan önceki süreçte ve en son açıkladığım 16 maddede hiçbir eleştiri getirmedim. Sorun nasıl çözülebilir diye düşüncelerimizi ifade ettik. O düşünceler için iktidar diyebilir ki 'Bu yanlıştır, doğrudur, eksiktir' diyebilir. 'Şu olsa daha iyiydi' diyebilir; ama tümden reddetmek, eleştiriyi hakaret boyutuna ulaştırmak bunlar doğru değildir" ifadelerini kullandı.

Muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Demokrasi muhtarlıklardan başlıyor. Çünkü muhtar hiçbir partinin üyesi olmadan ya da hiçbir partinin logosunu kullanmadan, amblemini kullanmadan kendi adıyla çıkar seçime katılır, vatandaş da gelir muhtarını seçer. O açıdan sizin seçimleriniz yüzde yüz saf demokrasi seçimidir" dedi.

Kaynak: DHA