Akşener, Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda düzenlenen toplu açılış ve temel atma törenine katıldı (2)
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Akşener, Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda düzenlenen toplu açılış ve temel atma törenine katıldı (2)

Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankaya Belediyesinin Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda düzenlediği toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankaya Belediyesinin Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda düzenlediği toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu. (2)

Akşener, Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda düzenlenen toplu açılış ve temel atma törenine katıldı (2)
Akşener, Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda düzenlenen toplu açılış ve temel atma törenine katıldı (2)
Akşener, Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda düzenlenen toplu açılış ve temel atma törenine katıldı (2)
Akşener, Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda düzenlenen toplu açılış ve temel atma törenine katıldı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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Akşener, Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda düzenlenen toplu açılış ve temel atma törenine katıldı (2) - Haberler
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