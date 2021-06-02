Akşener, Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda düzenlenen toplu açılış ve temel atma törenine katıldı (2)
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankaya Belediyesinin Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda düzenlediği toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankaya Belediyesinin Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda düzenlediği toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey