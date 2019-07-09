Kılıçdaroğlu: "Siyaseten katı ayrışmaların doğru olmadığını düşünüyorum" - TBMM

- Salondan ve katılımcılardan detaylar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girişi ve partililerle tokalaşması

Kılıçdaroğlu'na tablo hediye edilmesi

NCL hastalarının yakınlarının Kılıçdaroğlu'na çiçek takdimi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuştu. (1)

Kaynak: AA