Kılıçdaroğlu: Siyasete kutuplaşma penceresinden bakmadım

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Siyasete kutuplaşma penceresinden asla bakmadım. Nerede bir sorun varsa, o sorunu nasıl çözeriz diye hep düşündüm. Ekonomik kriz vardı, sorun nasıl çözülür söyledik. Orta Doğu'da sorun vardı, nasıl çözülür diye söyledik. Ne zaman? 2003 yılında." dedi.