Kılıçdaroğlu Sivil Şehitlerin Ailelerini Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'nin Afrin ilçesindeki terör örgütü PKK/YPG-PYD mevzilerinden Hatay'ın Reyhanlı ilçesine atılan roketler nedeniyle şehit olan sivillerden Rıfat Sinirli, Ahmet Şanverdi ve Fatma Avlar'ın ailesini ziyaret etti.

Bir dizi toplantı ve ziyaret için Hatay'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak Antakya'da iş adamlarıyla bir araya geldi. Daha sonra Kırıkhan ilçesindeki 2 şehit ailesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Hassa ilçesinde Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Sakız Hudut Karakolu'nda askerlerle bir araya gelerek sohbet etti. Kılıçdaroğlu karakol ziyaretinin ardından Reyhanlı ilçesine hareket etti.

Suriye'nin Afrin ilçesindeki terör örgütü PKK/YPG-PYD mevzilerinden Hatay'ın Reyhanlı ilçesine atılan roketler nedeniyle şehit olan sivillerden Rıfat Sinirli, Ahmet Şanverdi ve Fatma Avlar'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulunan Kılıçdaroğlu, onlara çerçeveli Türk bayrağı hediye etti. Şehit aileleriyle bir süre sohbet edip şehitler için dua eden Kılıçdaroğlu, daha sonra Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin hizmetlerinin toplu açılış törenini gerçekleştirmek üzere Antakya'ya hareket etti. - HATAY