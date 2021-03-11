Kılıçdaroğlu, Sivaslı ilçesini ziyaret etti
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Kılıçdaroğlu, Sivaslı ilçesini ziyaret etti

11.03.2021 13:30 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:39

Kılıçdaroğlu'nun Sivaslı Belediyesini ziyaret etmesi Kılıçdaroğlu'nun belediyede çocuklar ile sohbet etmesi Kılıçdaroğlu'nun belediye çıkışı vatandaşlarla ve esnafla sohbet etmesi -Kılıçdaroğlu'nun vatandaş ile selfie çekilmesi UŞAK - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Uşak'ın Sivaslı...

Kılıçdaroğlu'nun Sivaslı Belediyesini ziyaret etmesi

Kılıçdaroğlu'nun belediyede çocuklar ile sohbet etmesi

Kılıçdaroğlu'nun belediye çıkışı vatandaşlarla ve esnafla sohbet etmesi

-Kılıçdaroğlu'nun vatandaş ile selfie çekilmesi UŞAK - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Uşak'ın Sivaslı ilçesini ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Sivaslı ilçesini ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, Sivaslı ilçesini ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, Sivaslı ilçesini ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, Sivaslı ilçesini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

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