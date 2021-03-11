Kılıçdaroğlu, Sivaslı ilçesini ziyaret etti

1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız

Ünlü sanatçıdan Erdoğan çıkışı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi kurmak istiyorum

Kılıçdaroğlu'nun Sivaslı Belediyesini ziyaret etmesi Kılıçdaroğlu'nun belediyede çocuklar ile sohbet etmesi Kılıçdaroğlu'nun belediye çıkışı vatandaşlarla ve esnafla sohbet etmesi -Kılıçdaroğlu'nun vatandaş ile selfie çekilmesi UŞAK - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Uşak'ın Sivaslı...