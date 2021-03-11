Kılıçdaroğlu, Sivaslı ilçesini ziyaret etti
11.03.2021 13:30 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:39
Kılıçdaroğlu'nun Sivaslı Belediyesini ziyaret etmesi Kılıçdaroğlu'nun belediyede çocuklar ile sohbet etmesi Kılıçdaroğlu'nun belediye çıkışı vatandaşlarla ve esnafla sohbet etmesi -Kılıçdaroğlu'nun vatandaş ile selfie çekilmesi UŞAK - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Uşak'ın Sivaslı...
Kılıçdaroğlu'nun Sivaslı Belediyesini ziyaret etmesi
Kılıçdaroğlu'nun belediyede çocuklar ile sohbet etmesi
Kılıçdaroğlu'nun belediye çıkışı vatandaşlarla ve esnafla sohbet etmesi
-Kılıçdaroğlu'nun vatandaş ile selfie çekilmesi UŞAK - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Uşak'ın Sivaslı ilçesini ziyaret etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan