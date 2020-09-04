Kılıçdaroğlu, Sivas Kongresi mesajında Kurtuluş Savaşı kahramanlarını minnetle andı
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Kılıçdaroğlu, Sivas Kongresi mesajında Kurtuluş Savaşı kahramanlarını minnetle andı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı kahramanlarını minnetle andığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, Sivas Kongresi mesajında Kurtuluş Savaşı kahramanlarını minnetle andı
04.09.2020 12:23 | Son Güncelleme: 04.09.2020 12:26

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı kahramanlarını minnetle andığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Milletimizin bağrından çıkan Kuvayımilliye ruhunun ve tam bağımsızlık ülküsünün güçlü bir irade ile belirdiği başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere emperyalizme karşı onurlu bir duruş gösteren tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum."

Kaynak: AA

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