Kılıçdaroğlu, Siteler esnafını ziyaret etti
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Kılıçdaroğlu, Siteler esnafını ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Siteler'de esnaf ziyaretinde bulundu.

09.01.2020 22:16 | Son Güncelleme: 09.01.2020 23:10
Kılıçdaroğlu, Siteler esnafını ziyaret etti

CHP Genel Başkanı , Siteler'de esnaf ziyaretinde bulundu.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Siteler esnafına ziyarette bulunduğu belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun esnaf ziyaretinin ardından, Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKAMOB) üyeleri ile de buluşarak, esnafın sorularını yanıtladığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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