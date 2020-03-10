Kılıçdaroğlu: "Sırtımızı sıvazlayıp Suriye bataklığına bizi sokanlar sonra bizi yalnız bıraktılar"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
10.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:20
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (4)
Kaynak: AA
Haberin Videosu: Kılıçdaroğlu: "Sırtımızı sıvazlayıp Suriye bataklığına bizi sokanlar sonra bizi yalnız bıraktılar"