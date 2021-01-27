Kılıçdaroğlu: "SGK'yı bağımsız bir kurum olarak masaya yatırınız"
27.01.2021 12:25 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:31
Salonun iç/genel planı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkışı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜRMOB'u ziyaret etti.
Salonun iç/genel planı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkışı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜRMOB'u ziyaret etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu