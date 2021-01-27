Kılıçdaroğlu: "SGK'yı bağımsız bir kurum olarak masaya yatırınız"
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Kılıçdaroğlu: "SGK'yı bağımsız bir kurum olarak masaya yatırınız"

27.01.2021 12:25 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:31

Salonun iç/genel planı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkışı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜRMOB'u ziyaret etti.

Salonun iç/genel planı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkışı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜRMOB'u ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu: 'SGK'yı bağımsız bir kurum olarak masaya yatırınız'
Kılıçdaroğlu: 'SGK'yı bağımsız bir kurum olarak masaya yatırınız'
Kılıçdaroğlu: 'SGK'yı bağımsız bir kurum olarak masaya yatırınız'
Kılıçdaroğlu: 'SGK'yı bağımsız bir kurum olarak masaya yatırınız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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